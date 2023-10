Busta rossa ad Amici da parte di Raimondo Todaro per una allieva. La lettera e il compito hanno mandato in crisi la ballerina.

Come spesso capita nella scuola di Amici, gli studenti sono messi alla prova non solo a livello tecnico nei loro campi ma anche dal punto di vista emotivo. In tale ottica, l’ultimo compito assegnato dal maestro Raimondo Todaro alla ballerina Chiara ha generato una reazione molto triste e amareggiata della ragazza. In particolare, a colpire la ballerina, sono state le frasi del professore sul suo conto.

Amici, il compito di Todaro per Chiara

“Cara Chiara, ti conosco da poco ma ho le idee molto chiare su di te ecco perché la busta che hai ricevuto è rossa”, ha esordito Todaro nella lettera che accompagna il compito per la ballerina. “So e si vede che hai studiato tanto e questo, da un certo punto di vista mi preoccupa. Dubito fortemente sui tuoi margini di miglioramento”.

“La tua danza non mi racconta chi sei. Sul palco mi sembri artefatta e costruita. Per questi motivi ho deciso di metterti in sfida”.

Successivamente, nella lettera, il maestro ha spiegato chi sarà la sfidante: una ballerina che trasmette al prof tutto quello che, evidentemente, Chiara non riesce a fare.

La reazione della ragazza è stata forte e in lacrime. “Nessuno mi ha mai detto che la mia danza è artefatta e costruita”, ha detto la ballerina sfogandosi con le sue compagne della scuola che hanno cercato di tranquilizzarla affermando di provare a puntare sulle sue doti e qualità.

Staremo a vedere come andrà la sfida e se Chiara riuscirà a convincere Todaro.

Di seguito anche il post su X del programma con la lettera del maestro alla ballerina:

