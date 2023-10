La nota attrice Micol Olivieri ha commentato la rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non risparmiando loro una frecciata.

Nelle scorse ore Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno annunciato di essersi lasciati. La coppia è scoppiata e, al netto delle varie dichiarazioni, entrambi hanno chiesto privacy in questo momento difficile. Sull’argomento è, però, intervenuta la nota attrice Micol Olivieri che non ha risparmiato una certa stoccata ad entrambi i due volti social.

La frecciata di Micol Olivieri a Codegoni e Basciano

Attraverso alcune storie su Instagram, come detto, la Olivieri ha voluto commentare il mondo del web e dei social con particolare riferimento alla coppia “scoppiata” Codegoni-Basciano e la richiesta, a suo dire, particolare, relativamente alla privacy da rispettare nei loro confronti in questo momento.

L’attrice ex Cesaroni ha detto: “Gli ultimi di cui si sta parlando sono Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Ma non sono stati proprio loro che sul red carpet del Festival di Venezia lui fece la proposta di matrimonio a lei? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a loro piace stare al centro dell’attenzione e sicuramente non sono delle persone riservate”, ha esordito.

“Il punto è uno: il gossip ti regala tanta visibilità ma devi saperla gestire. È una palla infuocata, rischi che ti scoppi tra le mani come la fama. Quando le cose vanno male ricordati di essere coerente”, ha sottolineato l’attrice.

Il pensiero della donna va avanti ancora spiegando le sue ragioni: “Quindi se vi è piaciuto avere la fama e se hai avuto l’ardire di chiedere davanti a migliaia di persone di sposarti alla tua copagna, devi anche condividere i tuoi momenti difficili con le persone che ti hanno sempre seguito. Se sei famoso è grazie a loro e non puoi preendere privacy. Un pochino mi fa ridere. Ci vogliono le pa**e per gestire la fama e soprattutto quando le cose si fanno difficili”.

Il concetto è stato ribadito anche nella didascalia della sua storia in cui ha scritto: “Le fai la proposta a Venezia e poi chiedi privacy?”. Vedremo se gli ex volti del GF replicheranno o meno all’attrice.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram dell’attrice:

