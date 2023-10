Anche il conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano, è stato vittima di truffa online. Il suo volto usato e modificato con l’IA.

Non solo Mara Venier, anche Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta, è stato vittima di truffe online. In particolare, proprio come la collega, l’uomo ha spiegato che il suo volto e la sua voce modificata sono stati utilizzati in modo da tentare di imbrogliare le persone. Il presentatore ha anche raccontato di essere rimasto piuttosto “inquietato” dal modo e dalla facilità con cui queste cose siano realizzabili.

Alberto Matano vittima di truffa: “Ho denunciato”

Il noto presentatore de La Vita in Diretta, proprio durante la trasmissione si è voluto soffermare su un tema che nelle ultime settimane sta diventando sempre più importante: le truffe online che utilizzano il volto di personaggi noti dello spettacolo.

In modo particolare Matano ha fatto riferimento al recente caso avvenuto alla collega Mara Venier ma successivamente ha ammesso di essere stato vittima dello stesso trattamento in prima persona: “Mara Venier ha denunciato di essere stata vittima di una truffa online e questa cosa ha coinvolto anche me”, ha detto l’uomo.

“Addirittura la nostra voce viene contraffatta attraverso l’intelligenza artificiale e si vendono online diete dimagranti, affari stellari investendo del denaro. Naturalmente è tutto falso, ma è successo anche a personaggi internazionali come Tom Hanks. Come ci si può difendere? Io ho denunciato, così come Mara Venier, ma dovete stare molto attenti perché spesso anche la nostra voce viene contraffatta”.

“Io ho dato mandato al mio avvocato di intervenire, ma devo confessare che quando ho visto la mia faccia con una voce contraffatta molto simile, facendomi pronunciare frasi non dette, mi sono molto inquietato. E ho pensato a voi che non avete, magari, in quel momento di velocità, la prontezza di riconoscere una truffa”.

Esattamente come la Venier e Matano, molti altri personaggi Vip stanno piano piano scoprendo di essere anche loro vittima di questo sistema. Occorre quindi fare grande attenzione a tutto quello che circola nel mondo del web.

Di seguito anche un recente post Instagram del conduttore impegnato con La Vita in Diretta:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG