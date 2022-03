Fedez ha svelato di aver ricevuto una telefonata da Gianluca Vialli pochi giorni prima del delicato intervento da lui subito.

Fedez ha da poco scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Dopo il delicato intervento subito al San Raffaele di Milano il rapper ha svelato via social di aver ricevuto una telefonata da Gianluca Vialli, che da tempo sta lottando contro il cancro. Il rapper lo ha ringraziato con un messaggio via social in cui ha scritto:

“Grazie di cuore a Luca Vialli e in bocca al lupo per la partita di stasera. Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno poi una telefonata pochi giorni prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come tu hai fatto con me, davvero con il cuore”.

In tanti tra personaggi famosi e non hanno espresso la loro vicinanza a Fedez, che nei giorni scorsi ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento dopo che ha scoperto di avere un tumore del pancreas. Anche Gianluca Vialli ha telefonato al rapper e lui stesso lo ha voluto ringraziare attraverso i social.

Vialli sta combattendo da anni contro un tumore e nella sua intervista a Una semplice domanda ha recentemente confessato:

“La malattia non è esclusivamente sofferenza. Ci sono dei momenti bellissimi. La malattia ti può insegnare molto di come sei fatto, ti può spingere anche più in la rispetto al modo anche superficiale in cui viviamo la nostra vita. La considero anche un’opportunità. Non ti dico che arrivo fino ad essere grato nei confronti del cancro, però non la considero una battaglia. L’ho detto più volte. Se mi mettessi a fare la battaglia col cancro ne uscirei distrutto. Lo considero una fase della mia vita, un compagno di viaggio, che spero prima o poi si stanchi e mi dica ‘Ok, ti ho temprato. Ti ho permesso di fare un percorso, adesso sei pronto'”.

