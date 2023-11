Dopo il trasferimento nella nuova casa, Fedez sta avendo qualche piccolo problemino con la mobilia e non solo. La gag virale.

Hanno annunciato il trasferimento ufficiale dalla vecchia alla nuova casa e, piano piano, Fedez e Chiara Ferragni stanno facendo vedere alcune parti della dimora anche ai fan. Dopo aver stupito per l’immensa cabina armadio, ecco arrivare qualche primo problemino.

Mentre Chiara è in India, per un viaggio di lavoro e piacere, Federico si sta “divertendo” a fare delle scoperte. L’ultima, non esattamente felice, riguarda il portone d’ingresso…

Fedez, primi problemi con la nuova casa

Attraverso alcuni filmati social, Fedez ha fatto vedere di avere qualche problemino a comprendere il funzionamento di alcune parti della casa. Nello specifico il portone dell’abitazione che non si mantiene aperto senza tenerlo.

“Noi abbiamo questo fantastico… portone? Non so come chiamarlo… Io non so come dire, non sono un esperto ma io vorrei tenerlo aperto…”, ha spiegato Federico mostrando come la porta di ingresso della nuova abitazione non si tenga aperta senza mantenerla fisicamente. “Mi volete dire che nessuno ha inventato l’opzione per tenerlo aperto? Mi sembra impossibile, ci sarà un trucco… Spingere, tirare? No!”.

Facendo alcuni tentativi, ecco anche il guaio: “Oddio stavo rompendo il portone, non diciamolo a nessuno”, ha detto dopo che si è sentito un rumore strano arrivare proprio dalla porta di ingresso della casa.

Nel filmato, poi condiviso da tanti fan sui social, si nota quindi come pure il rapper si debba ancora ambientare al cambio di abitazione.

Di seguito anche il post su TikTok condiviso da un utente dove si leggono anche molti commenti che hanno messo in evidenza come Federico stia, di fatto, scoprendo la nuova abitazione insieme a tutti i fan che seguono le “avventure” dei Ferragnez:

