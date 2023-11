Sfogo social di Sabrina Ferilli che da New York ha voluto condividere alcune immagini per denunciare qualcosa di terribile.

Non solo attenta all’attualità italiana. Sabrina Ferilli si conferma in prima linea su certi argomenti anche quando è all’estero. Direttamente da New York, infatti, l’attrice e volto tv ha condiviso su Instagram una storia con un video di denuncia per alcuni comportamenti sul luogo di lavoro.

Sabrina Ferilli, il video di denuncia

Come anticipato, in queste ore la Ferilli si trova negli Usa e precisamente a New York. In varie stories condivise su Instagram, la donna ha fatto vedere alcuni momenti della sua giornata tra negozi e grattacieli. In un ultimo contenuto, però, la donna ha voluto denunciare una situazione molto pericolosa che si ricollega col tema della sicurezza sul lavoro, un argomento molto discusso in Italia e che, evidentemente, risulta essere un problema pure negli States.

La bella Sabrina, infatti, ha pubblicato un filmato nel quale si vedono due operai che si muovono verso il basso sopra un’impalcatura mobile che gestiscono loro. Sì, sono infatti questi due individui che, facendo scorrere le corde posizionate alle due estremità tramite una carrucola, riescono a scendere piano piano da un’altezza che sembra notevole.

Entrambi gli operai hanno un piede puntellano alla parete esterna del palazzo così da non permettere all’impalcatura di muoversi o creare problemi. Una situazione che l’attrice italiana ha commentato duramente: “Sicurezza sul lavoro in America. E ho visto molti cantieri in giro… Gli operai tutti così”, ha scritto la donna rimasta sconcertata.

Di seguito, invece, un recente post Instagram condiviso proprio dall’attrice che ultimamente è stata molto social conquistando tantissimi messaggi d’affetto e di stima da parte dei suoi seguaci:

