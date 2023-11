Un fan o qualcuno di importante per lei? Emma Marrone ha fatto impazzire la folla nel corso dell’ultimo concerto con un bacio galeotto…

Un gesto improvviso o qualcosa di preparato? E soprattutto, chi è il misterioso ragazzo che Emma Marrone ha baciato nel corso del suo ultimo concerto? Sono tante le domande dei fan dopo aver visto la loro beniamina lasciarsi andare ad un gesto di affetto inatteso durante una sua recente esibizione.

Emma, il bacio ad un misterioso ragazzo

Nelle ultime due date di Milano, Emma si è resa protagonista di alcuni momenti molto divertenti e che hanno fatto impazzire i suoi seguaci presenti ai concerti. Scatenata nelle danze e, ovviamente, nel canto, l’artista si è divertita mentre stava camminando tra la folla presente. Ad un certo punto l’ex volto di Amici ha deciso di mandare in visibilio le persone. In che modo? Dopo aver visto un bel ragazzo in primissima fila, gli si è avvicinato e lo ha baciato sulle labbra.

Un gesto che tantissimi utenti del web, oltre che i presenti, hanno preso col sorriso e hanno esaltato con urla e applausi. Una trovata davvero geniale per la cantante che non è nuova ad un gesto simile.

Infatti, in precedenza, in altri filmati circolati in rete, la Marrone aveva fatto qualcosa di molto simile, anche se con meno intensità. La cantante si era avvicinata ad un altro ragazzo e lo aveva baciato delicatamente generando in lui grande entusiasmo. Questo modo di essere molto spontanea ha portato i seguaci dell’artista a scatenarsi con commenti di ogni tipo: “Li punta e li bacia. Mi fa troppo ridere. Brava”, “Ma saranno ragazzi che lei conosce o no?”, “Unica nel suo genere. Sei spettacolare”, le hanno scritto alcuni.

Di seguito anche il post su X con quanto accaduto alla cantante durante il concerto:

