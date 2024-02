Scambio di opinioni decisamente acceso a Muschio Selvaggio tra Fedez e Marco Travaglio. Nel discorso anche Selvaggia Lucarelli.

Marco Travaglio contro Fedez. Un duello inedito e che, per giunta, è andato in scena “a casa” del rapper, nel podcast ‘Muschio Selvaggio’. L’argomento? Il giornalismo italiano e diversi passaggi che hannoi coinvolto anche Selvaggia Lucarelli, un nome non certamente “molto amico” a Federico e, in generale, ai Ferragnez.

Fedez, l’attacco di Travaglio a Muschio Selvaggio

Nel corso del podcast ‘Muschio Selvaggio’, Fedez e i suoi ospiti stavano parlando del giornalismo italiano e nello specifico di alcuni casi particolari come quello di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano che si è tolta la vita dopo la gogna mediatica, e quello di Matteo Mariotti, attaccato da uno squalo in Australia.

In entrambe le vicende era arrivato il commento, controcorrente, di Selvaggia Lucarelli, da molti mal giudicata per il suo andare contro quelle che, per tutti, erano le vittime dei rispettivi casi.

In questo senso, il rapper ha mostrato una posizione contrariata rispetto al ruolo della Lucarelli. Cosa opposta, invece, ha fatto Travaglio che ha detto: “Trovo semplicemente ridicolo che con tutti i problemi che ci sono nella stampa italiana, per quelli che mentono tutti i giorni, ve la prendiate con una che dice sempre la verità. Questa è la cosa ridicola”.

Dal canto suo Federico ha risposto: “Noi non pensiamo che dica sempre la verita”. Frase che ha generato l’immediata replica del giornalista: “Io invece sì. Quindi sono stupefatto, non sono minimamente turbato. Da quale pulpito tu distribuisci patenti di verità visto che continui a chiamarla ‘falsa giornalista’, ma non mi risulta che tu sia giornalista”.

Dopo che Fedez ha sottolineato come lui, appunto, non sia giornalista, il suo ospite lo ha incalzato: “E quindi che titolo hai per dare lezioni di giornalismo a una giornalista che vale molto più di tanti iscritti all’Albo dei Giornalisti?”.

Frecciata che poi ha trovato l’affondo finale in una frase ad effetto: “(La Lucarelli ndr) È la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi. Questa è la verità”.

Di seguito anche un post Instagram del podcast con la puntata in questione:

