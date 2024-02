Rapporto bellissimo tra Emma Marrone e i suoi fan. La cantante si è resa protagonista di un bellissimo gesto per una di loro.

Dopo aver entusiasmato tutti con il brano ‘Apnea’ a Sanremo, Emma Marrone torna ad essere protagonista. Su TikTok, infatti, la cantante ha cercato di coinvolgere tutti i suoi fan in vista del suo prossimo concerto e non ha fatto mancare un bellissimo gesto per una di loro che ha raccontato di avere delle problematiche di tipo economico.

Emma Marrone, i biglietti per una fan

Tutto è partito da un filmato condiviso da Emma su TikTok nel quale, in modo ironico, la cantante ha fatto finta di essere indecisa sul fatto di acquistare o meno i biglietti per il suo prossimo tour.

La donna ha usato un audio molto diffuso sui social e ha fatto capire, in modo simpatico, ai suoi fan di sbrigarsi ad prenderli e partecipare, quindi, ai suoi eventi live.

Sotto al video pubblicato, tantissimi utenti si sono fatti qualche risata e hanno promesso all’artista di essere presenti. Una di loro, però, ha spiegato di non poterseli permettere in quanto “separata e con tre figli”. Il tutto accompagnato da una frase importantissima: “Vederti è il mio sogno. Ti voglio bene”.

Proprio questo commento ha attirato l’attenzione della Marrone che, con grande umiltà e solidarietà, ha risposto: “Te li regalo io“, con tanto di emoticon del cuore rosso. Un gesto bellissimo che ha confermato il grande rapporto d’amore tra la donna e i suoi seguaci, rimasti colpiti piacevolmente dal suo grande cuore. Ancora una volta…

Di seguito anche il post su TikTok della cantante dove, nei commenti, è possibile leggere quanto chiesto da una ammiratrice e la sua risposta dolcissima che ha generato una valanga di reazioni tra commenti e cuoricini, davvero tanto meritati per lei:

