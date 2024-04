Fedez cede alle lacrime durante l’intervista a Belve di Francesca Fagnani. Spuntano le prime foto dell’intervista in onda martedì 9 aprile.

Il rapper Fedez è in assoluto l’ospite più atteso a Belve, programma di Francesca Fagnani, e finalmente nella prossima puntata andrà in onda la sua intervista. La puntata, che andrà in onda martedì 9 aprile, prevede di fare il botto di share proprio grazie al momento tanto atteso in cui Federico Lucia racconterà a Francesca Fagnani i dettagli più inediti della sua vita.

Si parlerà della malattia, della separazione con Chiara Ferragni o nulla di tutto ciò? In base alle immagini trapelate nelle ultime ore, l’intervista sarà un momento molto commovente, almeno per il rapper. Infatti, hanno iniziato a circolare le prime immagini che ritraggono Fedez in lacrime di fronte alla Fagnani.

Fedez piange di fronte a Francesca Fagnani: le immagini

Le immagini, pubblicate dal sito Gossip anche sui suoi canali social, mostrano un Fedez molto vulnerabile, che si asciuga le lacrime che sgorgano copiose dagli occhi lucidi.

L’immagine suggerisce che durante l’intervista il rapper e la giornalista hanno affrontato temi molto intimi, tra cui la malattia o la presunta fine del matrimonio con l’influencer.

Ma si parlerà anche del forte rapporto che lo lega ai suoi figli, Leone e Vittoria, e della decisione di proteggere la loro privacy smettendo di mostrare sui social i loro volti.

Fedez a Belve: l’intervista tanto attesa

Mentre manca ormai poco alla messa in onda dell’intervista, Fedez si sta godendo una vacanza con i figli e i genitori a Miami, e non ha ancora pubblicato niente relativo alla puntata che lo vedrà protagonista a Belve.

I fan si chiedono quando il rapper tornerà in Italia, se prima che l’intervista verrà trasmessa o giorni dopo, quando le notizie sulle sue dichiarazioni inizieranno a sgonfiarsi.

