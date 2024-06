Nuovi rumors sulla strana coppia Fedez-Garance Authié. Secondo Fabrizio Corona la storia sarebbe già finita e non esattamente bene…

Una storia già finita e, forse, manco iniziata. Stiamo parlando di quella tra Fedez e Garance Authié che, secondo Fabrizio Corona, si sarebbero “lasciati” in malo modo con il rapper che addirittura l’avrebbe cacciata di casa. L’ex re dei paparazzi, tramite Dillinger News, ha fornito quelli che sarebbero i dettagli di quanto accaduto.

Fedez-Garance Authié: storia finita per Corona

“È stata solo un’illusione/fissazione nella mente di Federico. La prima cosa che vi vogliamo dire è che in tutta questa complessa storia, durata circa due settimane, dove i due hanno dormito assieme parecchie volte, Fedez non ci ha fatto mai nulla”. Sono queste alcune delle parole che si leggono su Dillinger News a proposito della presunta relazione tra il rapper e la giovane modella.

“Il problema è che Federico si è reso conto dopo la festa di sabato e durante le registrazioni dei video che Garance Authié non era nulla di serio per lui. Ma in un momento così particolare, il fatto che lei non si sia subito lasciata andare gli ha fatto pensare chissà che. E così, lunedì mattina (il giorno della registrazione del video), Federico stufo ha deciso di cacciarla di casa, e si è divertito col suo amico Emis a girare il video della nuova canzone ‘Sexy Shop’ in grandissima forma […]”.

La sindrome di Peter Pan

Sul sito di Dillinger News, però, arrivano altre parole relative a Fedez: “Federico ha la sindrome di Peter Pan? Sì. Federico ha 37 anni? No. Però noi, che abbiamo imparato a conoscerlo ultimamente, non lo giudicano negativamente, perché nel momento in cui si tratta di fare il padre dei suoi figli, il padre lo fa”, si legge ancora da parte del media di Fabrizio Corona.

“È soltanto una reazione che capita a tutti gli uomini dopo lunghe relazioni noiose, e nel momento in cui si esce da quel film mal interpretato con una parte che non gli stava appiccicata addosso, è una reazione normale. Ancor di più per un ragazzo che la sua giovane età l’ha passata a fare un reality che le ha reso famoso e multimilionario”.

