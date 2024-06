Dopo aver vinto MasterChef ha deciso di mettersi alla prova a L’Isola dei Famosi: Edoardo Franco, però, non prenderebbe di nuovo parte al reality…

Sembrava poter trionfare anche a L’Isola dei Famosi 2024 dopo aver vinto MasterChef, ma alla fine Edoardo Franco si è dovuto accontentare di aver vissuto, a detta sua, una bellissima esperienza con la natura e con l’Honduras. Il ragazzo, intervistato da SuperGuida Tv, ha raccontato alcune particolarità vissute nel reality di Canale 5 ammettendo anche di non volerlo ripetere…

Edoardo Franco: “Non rifarei L’Isola”

“Se rifarei L’Isola? No, non la rifarei”, ha detto subito Edoardo rispondendo ad una domanda diretta. Nessuna critica al reality ma solo una decisione dettata dal fatto che tale esperienza sia stata decisamente forte. “Nel senso che è un’esperienza che va fatta una volta nella vita e una è sufficiente. La descriverei come una prova di resistenza più mentale che fisica perché secondo me è una sfida contro il tempo, contro i tuoi pensieri e contro te stesso”.

Il vincitore di MasterChef ha poi aggiunto: “Le persone possono pensare che la sfida più difficile è fare la fame invece nel mio caso era l’ultimo dei problemi. La mia sfida è stata gestire i miei pensieri, non cadere nello sconforto, accettare il fatto che il tempo scorresse lento e che nonostante io volessi tornare a casa, in realtà non volevo perché volevo arrivare sino in fondo. Quindi per me l’Isola è resilienza, resistenza, una lotta contro te stesso dal punto di vista mentale”.

La gioia per il successo di Aras

A vincere questa edizione del reality è stato Aras, diventato grande amico di Edo: “Ha vinto l’unico naufrago che al 100% non avrebbe mai fatto una strategia. Io e Aras siamo in ottimi rapporti, ci siamo sentiti l’altro giorno. Ci siamo mandati un vocalone su instagram di un paio di minuti. Andiamo d’accordo, non è una cosa che ha minimamente influito nel nostro rapporto e sono sicuro che se avessi nominato io lui, lui l’avrebbe presa nello stesso modo in cui l’ho presa io, con sportività“.

