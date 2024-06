Una domanda frizzantina sugli ex a Giulia De Lellis ha fatto brillare gli occhi a tantissimi sostenitori della famosa ex coppia dei “Damellis”…

La storia con Carlo Beretta è finita, quella con Giano Del Bufalo sembra aver avuto lo stesso esito. Per Giulia De Lellis, allora, è tempo di pensare agli ex. Almeno per gioco… Intervistata nel podcast The Roulette Talk di Elen Ellis, l’influencer ha risposto ad una domanda molto piccantina relativamente agli ex amori chiamando in causa Andrea Damante.

Giulia De Lellis, la domanda sugli ex

Con la solita sincerità e schiettezza, la bella Giulia ha risposto ad una domanda precisa della sua intervistatrice: “Se dovessi scegliere, per forza, di tornare con un ex. Chi sarebbe e perché?”. La De Lellis non ha rifiutato di replicare al quesito e ha detto: “Se dovessi tornare per forza con qualche mio ex? Mi state costringendo a dirlo? Se devo rispondere per forza perché il gioco lo richiede vi rispondo. Sono indecisa fra due nomi, uno è un po’ più delicato… Ho una situazione un po’ delicata. Va beh, facciamo felici un bel po’ di persone e diciamo Damellis are back!“, ha detto la ragazza con grande simpatia facendo riferimento ad Andrea Damante.

Le parole su Andrea Damante

Sempre durante il faccia a faccia al podcast, la De Lellis ha aggiunto su Damante: “Tanto io e Andre ci conosciamo da tutta la vita, sono anni che ci proviamo e riproviamo, so già come sarebbe a stare con lui”. E ancora: “Ogni volta ci riscopriamo e ci riconosciamo. E siccome in questo periodo non mi sopporta e gli sto antipatica gli faccio questo regalo. Ovviamente Andrea si gioca, stiamo scherzando”, ha concluso Giulia dando grandissime speranze a tutti quei fan che hanno seguito per diverso tempo la coppia che si era formata a Uomini e Donne.

