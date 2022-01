I Ferragnez in crisi? Fedez rivela la verità

Nelle ultime ore sui social si è sparsa la voce che Fedez e Chiara Ferragni fossero in crisi. Il rapper ha postato una story sui social per fare chiarezza.

Sui social è diventata sempre più insistente un’indiscrezione secondo cui Fedez e Chiara Ferragni stessero attraversando una vera e propria crisi. Ad avvalorare tale ipotesi è stato un dettaglio notato da alcuni fan della coppia che hanno notato la “sparizione” della fede nuziale dalla mano del rapper. Mentre il gossip ha iniziato a imperversare in rete, Fedez ha deciso di metterlo a tacere con una foto che non lascia spazio a equivoci: nell’immagine da lui condivisa tramite story si vede la mano di Chiara Ferragni mentre stringe la sua. Tutto dunque sarebbe a posto tra i due vip e al momento sembra che non sia in atto alcuna crisi.

Le voci in merito a una presunta crisi tra i due hanno iniziato a circolare già durante l’estate, quando la coppia è stata paparazzata durante una vacanza in barca durante un furioso litigio. In seguito i due avevano rotto il silenzio affermando di aver superato anche i motivi del litigio: “Abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate”, aveva specificato il rapper.