Come stanno le cose tra Fedez e Chiara Ferragni dopo lo scandalo del pandoro? Dati in crisi, ecco la replica del rapper.

Crisi o no tra Fedez e Chiara Ferragni? Chi lo sa. I rumors e le indiscrezioni sui rapporti tesi tra i due si sono susseguiti parecchio nelle ultime giornate. Dopo lo scandalo del pandoro Balocco e della falsa beneficenza che ha coinvolto l’imprenditrice, ma anche il rapper, ecco che le voci sulla tenuta del matrimonio tra i due volti vip sono aumentate a dismisura tanto da portare, adesso, l’artista a replicare con forza.

Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Arriva la risposta

Come anticipato, da qualche giorno a questa parte, le voci di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni si erano susseguite con insistenza. In modo particolare si era parlato di “grossa frizione” tra i due a seguito delle note vicende legate allo scandalo pandoro ma anche altre situazioni secondarie che si erano create.

Ora, però, al netto delle voci, pare essere arrivata una prima smentita sulla vicenda. A darla è stato il rapper che è intervenuto commentando un post che riguardava proprio una notizia sul suo conto e quello della moglie.

In modo molto diretto, Fedez ha commentato il post di un media che scriveva proprio di lui e di Chiara e non ha fatto giri di parole per replicare: “Mamma mia quante stronz**e che scrivete”, le sue parole scovate da Webboh che ha notato, tra la valanga di commenti di utenti, proprio quello del diretto interessato.

Insomma, tra il rapper e l’imprenditrice digitale pare che le cose non stiano andando poi così male, almeno a livello sentimentale.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della coppia prima che scoppiasse in modo molto forte lo scandalo del pandoro:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG