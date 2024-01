Non solo lezioni ed esibizioni: ad Amici nascono storie d’amore e pure dei possibili tradimenti. L’ultimo chiama in causa Giulia Stabile.

Si avvicina il Serale di Amici ma le attenzioni dei telespettatori e dei seguaci social del programma non sono tutte sull’arte, canzoni e balletti. Infatti, molti utenti di X e Instagram, in queste ore, hanno dato il via a quello che è stato rinominato “corna gate“. Il motivo riguarda una serie di presunti indizi che coinvolgono Kumo, attuale studente della scuola, e la professionista Giulia Stabile.

Amici, cosa filtra su Kumo e Giulia Stabile

I rumors sul possibile flirt tra Kumo e la Stabile è partito dalla fidanzata del ballerino. Pare, infatti, che la giovane, Alessia, abbia pubblicato alcuni messaggi emblematici su Instagram facendo riferimento alle “corna”.

Successivamente, la stessa ragazza avrebbe seguito e poi smesso di farlo, su Instagram, proprio Giulia Stabile. Da qui, i più attenti utenti del web hanno dato inizio ad una serie di ipotesi che vorrebbero, appunto, Kumo aver tradito la sua fidanzata con la ballerina professionista.

“Ma in che senso c’è il corna gate quest’anno?”, ha scritto un utente. “La ex ormai di Kumo mette il segui e poi lo toglie a Giulia. Confermato il corna gate”, ha detto, invece, un altro.

Insomma, in tantissimi hanno fatto tante ipotesi su questo flirt che, precisiamo, è al momento totalmente solo una ipotesi. Staremo a vedere se i due diretti interessati o, magari, proprio la ragazza di Kumo, avranno qualcosa da dire a proposito.

Di seguito anche un post su X di un utente con l’insinuazione relativa al flirt nella scuola tra l’allievo e la ballerina professionista:

NON L’EX DI KUMO CHE TOGLIE TUTTE LE FOTO DI KUMO DAL PROFILO

LO UNFOLLOWA

UNFOLLOWA GIULIA STABILE

E INFINE METTE QUESTA STORIA CORNA GATE CON GIULIA STABILE? #amici23 pic.twitter.com/5AeuQnDKKp — amiciana di professione (@tweetofaamici) January 16, 2024

