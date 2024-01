Mentre registrava Muschio Selvaggio, Fedez ha fatto una chiamata in vivavoce alla Ferragni generando grande imbarazzo.

Obiettivo low profile. Ma anche no… Chiedere a Fedez che nel corso dell’ultima registrazione del suo podcast ‘Muschio Selvaggio‘ si è reso protagonista di una chiamata decisamente imbarazzante a sua moglie Chiara Ferragni. Il contenuto della conversazione è stato assolutamente da censurare…

Fedez, la chiamata imbarazzante a Chiara Ferragni

In queste ore è uscita una nuova puntata del podcast di Fedez, ‘Muschio Selvaggio’. Ad annunciarlo è stato proprio il rapper attraverso una serie di stories su Instagram nelle quali ha dato qualche anticipazione di quanto accaduto.

Il protagonista del podcast non ha nascosto proprio nulla, neppure una telefonata a sua moglie Chiara dal contenuto decisamente imbarazzante.

Infatti, mentre il rapper parlava con i suoi colleghi e gli ospiti di argomenti legati a clisteri e dita “nel sedere”, il cantante ha avuto la bella idea di chiamare sua moglie.

Il motivo? Dirle che non avrebbe mangiato per avere, appunto, stomaco e intestino vuoti. Nel dettaglio, con palese imbarazzo, Federico ha telefonato alla Ferragni dicendo: “Amore… Era per dirti che stasera non mangio“.

Titubante, Chiara ha replicato: “Ma amore, mi chiami per dirmi questo? Ma stai registrato Muschio?”. Da qui le risate dei presenti che stavano parlando di argomenti censurabili e che hanno generato appunto imbarazzo anche per questa telefonata che, va detto, è sembrata un po’ fuoriluogo.

Di seguito anche un post Instagram del rapper con alcuni momenti caldi della puntata del suo podcast:

