Non è passata inosservata l’assenza di Lorenzo Biagiarelli a ‘È sempre Mezzogiorno’. Antonella Clerici ha spiegato il motivo.

Cosa è successo a Lorenzo Biagiarelli? Il noto chef, compagno di Selvaggia Lucarelli, non era presente nella puntata odierna di ‘È sempre Mezzogiorno‘ con Antonella Clerici. A spiegare l’assenza dell’uomi è stata proprio la conduttrice che, con la sua solita onestà, ha provato a fare chiarezza.

Lorenzo Biagiarelli assente a ‘È sempre Mezzogiorno’: il motivo

Nel corso della puntata odierna di ‘È sempre Mezzogiorno’, in tanti hanno subito notato l’assenza di Biagiarelli. Lo chef, a quanto pare, ha deciso di restare a casa a seguito del fatto di cronaca che ha visto la signora Giovanna Pedretti essere trovata morta.

La donna era finita al centro delle polemiche per la risposta ad una presunta recensione sul suo ristorante in cui un cliente si sarebbe lamentato di aver dovuto mangiare vicino a una coppia omosessuale e una persona con disabilità.

Sul caso, proprio Biagiarelli si era esposto cercando di scoprire la verità sulla recensione. In tal senso, ecco che la Clerici ha dovuto spiegare: “Non c’è Lorenzo, sapete che è stato coinvolto in questo fatto di cronaca di cui tutti parlano. Ha deciso di stare a casa in questo momento e sarà con noi nei prossimi giorni”.

Lo stesso chef, con una storia su Instagram, aveva detto: “Mi dispiace moltissimo per la morte della signora Giovanna e il mio pensiero va alla sua famiglia. Mi dispiace che pensiate che la ricerca della verità possa avere queste conseguenze. Ci tengo a respingere con forza le accuse di ‘odio social’ e ‘shitstorm’ dal momento che la signora Giovanna, in questi due giorni, non ha ricevuto dalla stampa che lodi e attestazioni di stima […]”.

Lo chef aveva invitato a “riflettere sul concetto di verità” e anche sottolineato come “i messaggi di odio che mi state scrivendo sono invece, quelli sì, di una tale violenza e quantità che effettivamente, anche a una persona non troppo fragile, potrebbero far pensare a un gesto estremo […]”.

Di seguito anche un post su X con le parole della Clerici sulla vicenda:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG