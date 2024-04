Fedez sperimenta la nuova vita da papà single a Miami ma attira le critiche degli haters. Il rapper non ci sta e risponde agli attacchi.

Ormai è più di una settimana che Fedez è a Miami insieme ai suoi figli e ai suoi genitori, e sembra godersi la sua nuova vita da papà single. Tra lusso, party con gli amici, divertimento e sport, ormai il rapper sembra aver dimenticato Chiara Ferragni che intanto rimane in silenzio social da quando è tornata dal suo viaggio a Dubai.

Ma la nuova vita di Fedez sta attirando molti haters che commentano sotto ai post pubblicati dal rapper. Eppure, Federico Lucia non ama essere criticato e ha quindi deciso di rispondere per le rime a tutti quelli che lo criticano, rivelando anche qualche dettaglio sulla separazione da Chiara. Ecco cosa ha detto.

Fedez risponde alle critiche sui social

Gli ultimi post Instagram pubblicati dal rapper stanno attirando tantissimi utenti, follower e non, che non solo lasciano qualche like, ma commentano anche lasciando qualche critica diretta a Fedez.

Alcuni scrivono “Beato te che non fai un ca**o dalla mattina alla sera” sotto alla foto di Federico a fianco a una splendida Cadillac. Ma il rapper non ci sta e risponde per le rime: “Invece tu mi sembri molto impegnato“.

Un altro utente, invece, scrive “Sembri quelle cinquantenni che si separano dal marito e hanno urgenza di dimostrare al mondo che loro sono delle guerriere e che sono felicissime della loro nuova vita da single“, commento a cui Fedez ha risposto con sarcasmo: “E tutto questo l’hai capito da una foto? Ti prego dammi i numeri del Superenalotto“.

Fedez contro i suoi follower: dove trova il tempo per rispondere alle critiche?

Un utente azzarda a scrivere sotto al post del rapper: “Ti vedo proprio effeminato, secondo me non godi più con le donne“. Federico però risponde “Mi piacciono i panda“.

Il marito di Chiara Ferragni ha speso molto tempo a rispondere ai commenti degli hater, ma ha dichiarato lui stesso che rispondere ai commenti è diventato il suo nuovo passatempo preferito mentre si trova in bagno.

