Momento no, anzi, per alcuni la fine di un’era. Altra stroncatura per Chiara Ferragni e i vestiti del suo brand. Cosa sta succedendo.

Lo scandalo del pandoro Balocco, le accuse di falsa beneficenza e un crollo che, a quanto pare, sembra inarrestabile. Non è certo un bel momento per Chiara Ferragni e lo si capisce anche da quanto sta accadendo ai vestiti del suo brand, finiti negli outlet a prezzi stracciati.

Chiara Ferragni, i vestiti negli outlet super scontati

Il momento no di Chiara Ferragni è palese. Non solo quello personale e sentimentale, ma anche professionale. Infatti, come sottolineato da diversi media che citano un’analisi di Repubblica l’official store del suo brand di abbigliamento e make-up, in via del Babuino a Roma, sta avendo una certa concorrenza da parte… degli outlet che stanno vendendo, a pochi metri dal negozio ufficiale, i capi con il logo del famoso “occhiolino” a prezzi stracciati.

Sembra, infatti, che alcuni capi siano venduti addirittura al 60% di sconto. Repubblica, citata da altri quotidiani, avrebbe ripreso nel dettagli i prezzi. Per esempio, la cifra di partenza per una t-shirt oversize è di 29 euro, 39 per una maglietta a coste, 59 per gli abitini, cifre ben diverse da quello dello store ufficiale e anche da quelle presenti sul sito dove, per prodotti simili, si parla di oltre 100 euro.

A riprendere la notizia, anche il famoso Alessandro Rosica, alias ‘L’Investigatore Social’ che ha sottolineato con un post Instagram come potrebbe essere “la fine di un’era”:

La possibile chiusura

Per la Ferragni, quindi, un evidente problematica e crisi che sembra ben lontana dall’essere superata. In questo senso, Affari Italiani, citato da diversi media come Il Messaggero e il Corriere Adriatico, avrebbe ipotizzato anche la possibile chiusura del negozio di Chiara in via del Babuino o, per lo meno, di una riduzione del personale che potrebbe già essere prevista con tanto di avviso agli stessi dipendenti.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG