Federico Rossi è stato portato in ospedale dopo che ha avuto un incidente in wakeboard e si è rotto tre costole.

Attimi di paura per Federico Rossi che, attraverso i social, ha cercato di tranquillizzare i fan ironizzando sull’incidente che lo ha visto protagonista: “Beh dai, non pensavo di essere così portato per il wakeboard”, ha scritto il cantante nel suo post. Mentre si trovava in acqua e stava praticando per l’appunto wakeboard, il cantante si è schiantato contro una pedana e ha finito per rompersi tre costole.

Federico Rossi: l’incidente in wakeboard

Federico Rossi si è rotto tre costole, ma avrebbe potuto farsi anche molto peggio: dalle immagini che circolano in rete si vede il cantante a bordo del wakeboard, una tavola che consente di effettuare una disciplina a metà tra lo snowboard e lo sci d’acqua.

Purtroppo qualcosa è andato storto e Federico Rossi ha finito per cadere sopra una pedana, procurandosi delle gravi fratture. “Poteva andarmi molto peggio”, ha dichiarato il cantante nelle sue stories, e ancora: “Ho tre costole rotte ma con un po’ di riposo tutto dovrebbe tornare al suo posto”. In molti tra fan, amici e colleghi gli hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di solidarietà e sembra che presto Federico Rossi potrà lasciare l’ospedale.

