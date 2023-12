Dopo aver pubblicato una foto sui social col suo nuovo amico SIMPA, Federico Fashion Style è stato aspramente criticato.

Torna a far parlare di sé Federico Fashion Style. Nessuna nuova problematica apparente con l’ex compagna per via dell’affido della figlia che per tanto tempo ha tormentato l’hairstylist, ma questa volta una nuova polemica legata ad un amico speciale, un cagnolino di nome SIMPA!

Federico Fashion Style, arriva SIMPA

Ebbene sì, perché qualche giorno fa Federico Lauri, questo il suo vero nome, aveva condiviso un post su Instagram nel quale aveva presentato, appunto, il nuovo amico a quattro zampe.

“Vi presento il mio piccolo SIMPA!”, le parole del parrucchiere dei Vip. “Un batuffolo al quale non potrò mai piu rinunciare! Lo amo follemente!”.

Fin qui nulla di particolare, anzi, un contenuto di grande impatto e tenerezza. Eppure, col passare delle ore, leggendo i vari commenti ricevuti dall’uomo, è stata una vera e propria bufera.

Gli haters di Federico, infatti, si sono scatenati con accuse pesanti proprio sull’arrivo del cagnolino. La principale critica mossa all’uomo è quella legata all’aver preso un amico a quattro zampe per “moda”. Soprattutto alla luce del fatto che lui non sia mai in casa e che, quindi, non potrà occuparsi veramente di lui.

“Ricordiamo che i cani non sono pacchi regalo da donare a Natale, un cane chiede amore, tempo, ma soprattutto impegno, bisogna essere responsabili. Inoltre i canili sono pieni di cani che cercano una famiglia. Che dire…buona vita Simba”, ha scritto un utente.

“Questa è la razza preferita dalle influencer. …Tutte le ragazzine benestanti lo desiderano…ma quale amore?”, ha rincarato la dose un altro utente facendo appunto riferimento all’arrivo di SIMPA come “oggetto di moda”.

Staremo a vedere se Federico risponderà alle accuse o meno. Intanto speriamo che lui e il cagnolino possano instaurare un ottimo rapporto d’amore.

Di seguito anche il recente post Instagram dell’hairstylist che ha generato una valanga di commenti negativi verso di lui:

