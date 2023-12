Momento di crisi nella scuola di Amici per un allievo che dopo un compito assegnato e accettato ha fatto intendere di voler mollare.

I giorni passano e le lezioni e i compiti ad Amici diventano sempre più tosti. La conferma anche nel corso dell’ultimo daytime andato in onda del programma dove un’assegnazione della maestra Celentano ha fatto andare in crisi diversi allievi, in particolare Simone che si è sfogato facendo intendere di pensare anche all’addio.

Amici, la crisi di Simone: andrà via?

Nelle scorse ore vi abbiamo parlato di un compito basato sulla tecnica assegnato dalla Celentano ad alcuni ballerini. Ora, i ragazzi hanno iniziato a provarlo ma Simone sta avendo particolari problemi. Proprio tale coreografia ha portato il ragazzo a crollare in lacrime durante le lezioni e anche dopo, in casetta.

“Ho un mix di troppe cose”, ha detto il ballerino in lacrime durante le prove. “Devo dire che è da un po’ che non mi sfogavo”.

Successivamente Simone ha detto confidandosi con Nicholas: “Forse tu non hai capito che io oggi ho toccato il culmine”.

Il compagno gli ha quindi risposto: “O abbandoni la nave oppure nuoti fino a quando non trovi un’isola per salvarti”.

“Io ho nuotato abbastanza”, ha detto Simone facendo intendere di voler mollare. “Non sempre, quando si vuole una cosa… Un momento no? Tu pensi che sia un momento no ma…”.

Lo sfogo del ragazzo è poi andato avanti e il compagno di classe non sembra essere riuscito a tirarlo su di morale. Staremo avedere cosa deciderà il danzatore per il futuro.

Di seguito anche alcuni post su X del programma con lo sfogo di Simone:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG