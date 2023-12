Tanti auguri ad Aurora Ramazzotti che ha festeggiato oggi il compleanno. Papa Eros non ha fatto mancare una dedica speciale.

Dopo gli auguri speciali di mamma Michelle Hunziker, non potevano mancare quelli di papà Eros per la sua bellissima figlia Aurora Ramazzotti che compie oggi gli anni. Il noto cantante, infatti, sui social non ha fatto mancare una dolcissima dedica alla figlia. Parole e foto che hanno emozionato la diretta interessata ma anche i tanti seguaci dei due volti noti.

Gli auguri di papà Eros ad Aurora Ramazzotti

Se mamma Michelle aveva scritto per sua figlia: “Il tuo primo compleanno da mamma. Ti amo”. Non è voluto essere da meno papà Eros che su Instagram ha voluto augurare il meglio a sua figlia facendo riferimento anche alla recente gioia che gli ha dato rendendolo nonno.

Il noto cantante, infatti, ha scritto: “Amore mio, questo è il tuo primo compleanno da mamma ma anche il mio primo da nonno. Sei splendida, siete bellissimi, vi amo. Tanti auguri”.

Una dedica dolcissima per Aurora accompagnata da un tenero scatto che vede appunto padre e figlia insieme sorridenti in un momento speciale probabilmente del passato. Il messaggio dell’artista ha generato moltissime reazioni nei fan che si sono complimentati per il rapporto magico che c’è tra i due anche dopo la fine della storia d’amore tra l’uomo e la Hunziker.

Intanto mamma Auri ha proseguito nei festeggiamenti del compleanno e siamo sicuri che più avanti farà vedere nel dettaglio come ha trascorso la giornata. Per ora solo un assaggio con una gag col piccolo Cesare che avrebbe assaggiato un pezzo di croissant a colazione, come affermato dalla Ramazzotti nelle sue stories Instagram al mattino.

Di seguito anche il post Instagram del cantante per sua figlia con le tante reazioni di gioia e dolcezza anche dei fan:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG