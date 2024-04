Una nuova battaglia da portare avanti per Federica Pellegrini che ha annunciato l’iniziativa per la giustizia mestruale.

Una battaglia per i diritti delle donne. Federica Pellegrini è scesa in prima linea e via social ha comunicato di voler portare avanti una campagna per avere la giustizia mestruale in Italia. La Divina, da poco diventata madre, ha deciso di aderire ad una importante iniziativa e di sfruttare la sua visibilità allo scopo di fare informazione e cambiare le cose.

Federica Pellegrini e la giustizia mestruale

Attraverso un lungo post su Instagram, la Pellegrini ha spiegato la sua decisione di mettersi a disposizione per questa importante lotta ai diritti delle donne: “Mi sono unita alla battaglia di WeWorld per portare la giustizia mestruale in Italia. E voglio raccontarvi perché e chiedervi di unirvi a me”, ha scritto la donna.

Spiegando di cosa si tratti e cosa sia la povertà mestruale, la bella Federica ha detto: “In Italia, come in altri Paesi del mondo, sono ancora tante le persone con mestruazioni che non possono permettersi prodotti come assorbenti, tamponi o coppette, non hanno acqua pulita o accesso a luoghi adatti per gestire le mestruazioni.

“Non finisce qui: spesso non ricevono informazioni adeguate sul ciclo mestruale, non possono scegliere liberamente del proprio corpo e rinunciano a praticare sport e a occasioni sociali per vergogna o imbarazzo a causa di tabù e stereotipi. Tutto questo è povertà mestruale”.

La lotta e come portarla avanti

Come spiegato dalla ex campionessa, il primo passo per questa battaglia è parlarne. “Solo unendo le nostre voci, facendoci sentire possiamo creare un movimento che produca un cambiamento concreto. WeWorld sta raccogliendo insieme ad Equonomics testimonianze sulle barriere che impediscono di vivere serenamente la salute mestruale, dal menarca alla menopausa, passando per i dolori cronici. Tutte queste voci faranno parte di un’indagine nazionale fondamentale per puntare i riflettori su questo tema”.

L’iniziativa a cui si è associata la Pellegrini ha già avuto una bella risposta a giudicare dai commenti al post della Divina.

