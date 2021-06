Le ultime ore sono state scosse da due notizie che riguardano Fabrizio Corona: la paparazzata di Chi sull’ex Re dei paparazzi insieme all’ex moglie Nina Moric abbracciati a Milano e la lettera durissima della modella croata nei confronti del suo ex marito che segna una nuova rottura nei rapporti tra i due.

Una terza novità che, in qualche modo, potrebbe (usiamo il condizionale) far tornare il sorriso sul volto di Corona riguarda una possibile nuova fiamma. L’indiscrezione sta iniziano a prendere piede da qualche ora e la ragazza coinvolta in questo presunto flirt sarebbe niente popò di meno che l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni.

Riassunto ‘delle puntate precedenti’: Sophie Codegoni nel mese di febbraio ha concluso positivamente il suo trono nel programma di Maria de Filippi scegliendo Matteo Ranieri. Tempo un mese che la coppia è scoppiata in uno schiocco di dita perché… “Le cose fuori sono andate un po’ diversamente” disse su Instagram. Senza “dare colpe a nessuno” alla fine la causa sarebbe stata “La nostra diversità mentale ci ha portato ad avere anche un distacco a livello fisico e per una donna non è mai semplice“. Nella stessa diretta instagram concluse sottolineando il fatto che lei si sarebbe dovuta riprendere dopo la delusione.

Tuttavia, Sophie sembrerebbe aver ritrovato la serenità e forse proprio con Fabrizio Corona. Durante un controllo degli agenti in casa del 47enne ripresa su Instagram (non filmata da Corona), Sophie compare seduta ad un tavolo. Corona spiegando alla polizia chi fosse la ragazza lui avrebbe risposto: “È la mia fidanzata, la mia convivente“. Non ci sono né conferme né smentite della presunta storia, ma ultime indiscrezioni la Codegoni frequenterebbe gli amici di Fabrizio da diverso tempo.