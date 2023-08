Fabrizio Corona ha commentato via social i recenti gossip riguardanti le sue presunte nozze con Giacomo Urtis.

Giacomo Urtis ha dichiarato a Dagospia che Fabrizio Corona gli avrebbe chiesto di sposarlo e a seguire il gossip è rapidamente diventato virale in rete. In queste ore, attraverso le sue stories via social, lo stesso Corona si è espresso in merito alla vicenda e ha affermato ironico:

“Sì ok ma vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero”, ha scritto nelle sue stories, e ancora: “Poi vorremmo essere ospiti della Merlino e vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona Zombie. Per oggi ci accontentiamo di ridere, cosa che di questi tempi sta diventando un reato”.

Fabrizio Corona smentisce le nozze con Giacomo Urtis

A quanto pare non ci sarà alcun matrimonio tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona e, del resto, l’ex Re dei paparazzi sembra ancora essere felicemente fidanzato con Sara Barbieri (con cui sta trascorrendo le sue vacanze estive). Urtis (che avrebbe messo in circolazione il gossip) al momento non ha commentato le parole di Corona e in tanti si chiedono come reagirà alle parole dell’ex Re dei paparazzi.

