Nel cuore della notte Diletta Leotta si è mostrata con sua figlia Aria e i suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Il 16 agosto Diletta Leotta è diventata mamma della sua prima figlia e nelle scorse ore sui social ha postato una tenera foto in cui la si vede tenere teneramente tra le braccia la bambina nel cuore della notte.

“Notti piene d’amore”, ha scritto la conduttrice nella didascalia all’immagine. In tanti hanno notato che accanto a lei fosse seduto il suo cagnolino, Lillo, e in molti hanno ipotizzato che possa essere “geloso” della nuova arrivata. “Lillo ti segue ovunque, non ti lascia un attimo da sola”, ha scritto qualcuno tra i commenti, mentre un altro ha aggiunto: “Stai attenta con una bambina così piccola, sembra geloso”.

Diletta Leotta: la foto di notte con la figlia

Diletta Leotta sembra essere al settimo cielo per la nascita della piccola Aria e sui social ha condiviso un tenero scatto in cui la si vede tenere tra le braccia la sua bambina difronte alle finestre del suo lussuoso appartamento a Milano. In tanti sui social hanno fatto le congratulazioni alla conduttrice, che è diventata mamma lo stesso giorno del suo compleanno.

