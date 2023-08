Sabrina Ferilli sta trascorrendo le vacanze su uno yacht e, sui social, non ha mancato di replicare contro i suoi detrattori.

Sabrina Ferilli si è mostrata mentre trascorreva alcuni momenti di relax a bordo di uno yacht e sui social si è vista costretta a replicare contro i suo detrattori. Tra gli haters infatti c’è chi le ha scritto: “Ti ha invitato D’Alema sulla sua barchetta da compagno”. L’attrice ha risposto ironicamente: “No! Gente che ha più soldi di lui… e ha scelto me come ospite… invece che te! La vita è crudele”.

Sabrina Ferilli sullo yacht: la replica agli haters

La famosa attrice Sabrina Ferilli si è vista costretta a replicare contro i suoi detrattori sui social che, in queste ore, l’hanno presa di mira per le sue foto a bordo di una lussuosa imbarcazione.

L’attrice ha risposto con sagacia e in tanti si chiedono se tornerà ad esprimersi sulla vicenda. Come lei in tanti, tra i vip, sono stati presi di mira dagli haters per le foto delle loro vacanze (tra questi, ovviamente, vi sono anche Chiara Ferragni e Fedez, che non hanno badato a spese).

