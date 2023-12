Dichiarazioni esplosive di Fabrizio Corona a proposito di Chiara Ferragni e Fedez e del caso del pandoro Balocco “dello scandalo”.

Tra i tanti commenti arrivati sulla ormai famosa vicenda legata al pandoro Balocco e della Ferragni, ecco arrivare pure quello di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, al Peppy Night, ha detto la sua sulla questione e ha anche svelato che avrebbe dovuto risarcire proprio i Ferragnez per una cifra pari ad un milione di euro, ma che alla fine è riuscito a trovare con loro un accordo.

Fabrizio Corona all’attacco dei Ferragnez

“Quel milione di euro lo volevano da me”, ha detto Corona facendo riferimento probabilmente alle cifre che la Ferragni dovrà pagare a seguito dello scandalo del pandoro Balocco e alla falsa beneficenza.

L’ex re dei paparazzi ha spiegato: “Il mio avvocato Ivano Chiesa mi ha chiamato dicendomi che la pena era finita, ma che il problema erano tre querele dei Ferragnez. Una perché avevo dato loro degli ebeti, alla fine mi avevano chiesto un milione, sempre quel milione che gira. Quel milione lo volevano da me. Sempre un giro. Alla fine però abbiamo firmato un accordo in cui io non avrei più parlato di loro e loro avrebbero ritirato la querela”.

Una rivelazione davvero curiosa e che anticipa il pensiero proprio di Corona sulla vicenda pandoro gate: “Oggi questo del pandoro è un fatto di cronaca nazionale. Quindi non è che loro possono obbligarmi a non commentare e a non dire la mia, ciò che penso su un fatto di rilevanza nazionale. Io ho commesso le estorsioni all’interno del mio lavoro, ma ho pagato e anche tantissimo. Qui il Codacons ha presentato 104 esposti. Perché qualsiasi persona che ha comprato il pandoro può denunciare di essere stata truffata”.

Corona ha anche aggiunto di aspettarsi “l’intervento della magistratura. Perché se non interviene c’è qualcosa che non va”.

Di seguito anche l’ormai famoso video di scuse della Ferragni dopo la vicenda del pandoro pubblicato in un post su Instagram:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG