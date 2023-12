Terribile improvviso lutto nel mondo del cinema. Morto il noto attore anche di Full Monty Tom Wilkinson. L’annuncio della famiglia.

L’attore britannico Tom Wilkinson, celebre per i suoi ruoli in film come Full Monty, Shakespeare In Love e Marigold Hotel, ma anche molti altri, è scomparso improvvisamente a 75 anni. A dare il triste annuncio della sua morte e del terribile lutto è stata la BBC con tanto di parole dell’agente del compianto uomo e della sua famiglia.

Lutto nel cinema: morto Tom Wilkinson

Con una nota diramata attraverso la BBC, l’agente di Wilkinson ha dato la notizia della scomparsa: “È con grande tristezza che la famiglia di Tom Wilkinson annuncia che è morto improvvisamente a casa il 30 dicembre”, si legge. “Sua moglie e la sua famiglia erano con lui. La famiglia chiede privacy in questo momento”.

Nel corso della sua lunga carriera, l’attore è stato protagonista di ruoli importanti che lo hanno reso molto popolare come quelli in Full Monty, Shakespear in Love e Marigold Hotel.

La prestigiosa vita professionale dell’attore lo ha visto ricevere in totale sei nomination ai Bafta (e un successo) e due nomination agli Oscar, per Michael Clayton e In The Bedroom. Non solo. L’attore ha vinto un Golden Globe e un Emmy. Con più di 130 opere girate tra cinema e televisione.

Tra i suoi lavori si ricordano anche quelli legati alla trilogia dedicata a Batman firmata da Christopher Nolan dove Wilkinson è apparso nelle vesti di Carmine Falcone nel film ‘Batman Begins’ ma anche nella saga con Tom Cruise ‘Mission: Impossible’ partecipando alle riprese del film ‘Mission: Impossible – Protocollo fantasma’.

Nel 2015, tra i suoi ultimi lavori, prese parte al film ‘Little Boy’.

Adesso la terribile notizia dell’improvvisa morte che ha sicuramente lasciato un grosso buco nel mondo del cinema. L’uomo ha detto addio alla sua famiglia ed in particolare a sua moglie, l’attrice Diana Hardcastle, e alle loro due figlie.

