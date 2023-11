Intervista a 360° per Fabio Volo in vista dell’uscita del suo libro. Tanti argomenti per l’uomo: tra amori, donne e famiglia.

In vista dell’uscita del suo libro ‘Tutto è qui per te’ prevista per il 14 novembre, Fabio Volo ha parlato in una lunga e interessante intervista al Corriere della Sera dove non ha nascosto i sentimenti per la sua ex, Johanna, madre dei suoi figli, ma anche tanti altri aspetti della sua vita.

Fabio Volo, la famiglia e le donne della sua vita

Prendendo spunto dalla storia raccontata sul suo libro, Volo ha detto: “[…] Ma io credo che paradiso, purgatorio e inferno siano qui, in questa vita. Dove mi trovo io ora? All’inizio del purgatorio, però sono appena uscito dall’inferno”.

E a proposito dell’inferno: “Se è stato lasciarsi? (con l’ex ndr). No, ci siamo lasciati proprio per evitarlo. L’inferno è quando finisci dentro a un problema e non riesci a vederne l’uscita. Sono i tuoi limiti. E non è che poi non ci rientri più”.

Sul rapporto con Johanna: “La separazione non è un fallimento. I rapporti si evolvono, conta l’intelligenza. Io non credo di amare meno la madre di miei figli. E non credo che lei ami meno me. C’è un modo di stare insieme diverso. Oggi ci preme creare un ambiente amorevole per i nostri figli. Siamo anche andati in vacanza insieme, in Amazzonia”.

Curiosa anche la risposta a proposito della sua vita sentimentale attuale: “Non sto con nessuno, sono rimasto alla ricerca delle miei cose. La risposta non è un’altra donna. La donna più importante della mia vita è stata ed è ancora la madre dei miei figli. Rimane lei, domani non so”. E poi: “Quante donne ho avuto? Non le conto“.

L’intervista è poi proseguita su altri tantissimi temi mentre di seguito un post Instagram dell’uomo con il suo libro:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG