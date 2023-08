Buone notizie per Fabio Fazio e Che tempo che fa a proposito delle pagine social del programma. Il conduttore ne è tornato in possesso ma…

Si torna a parlare del caso tra Rai, Fabio Fazio e Che tempo che fa. Dopo l’addio del conduttore e il “trasferimento” della trasmissione sul Nove, le pagine social del programma erano state bloccate provvisoriamente e rese indisponibili al presentatore. Una situazione che ora sembra essere stata risolta, non senza polemiche, ma che lascia una scia di problemi non indifferenti che lo stesso volto tv ha voluto far notare in un video condiviso e subito diventato virale.

Fabio Fazio e i social di Che tempo che fa

Come anticipato, la buona notizia per gli appassionati telespettatori di Che tempo che fa è che Fazio è tornato in possesso dei profili social del programma dopo la nota querelle con la Rai che aveva, di fatto, visto i vari account essere bloccati con i contenuti anche rimossi.

A raccontare l’ultimo, positivo, aggiornamento è stato lo stesso conduttore con un filmato direttamente dalla pagina Twitter del programma: “Benvenuti a tutti, ben ritrovati sui nostri social di Che Tempo Che Fa”, ha esordito l’uomo.

“È una grande notizia e e sono molto contento: finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e dunque possiamo riaprire i nostri social. Mi dicono dei finti giovani che dovete fare il ‘refollowing’, quindi anche se ci seguivate dovete seguirci come se fosse la prima volta. Detto questo sono molto contento di riaprire il dialogo con voi”.

Allo stesso tempo, però, Fazio ha spiegato che c’è anche un rovescio della medaglia con un problema non indifferente: “Purtroppo non ci sono i follower che avevamo prima, né i contenuti, ciò non giova a nessuno. Vediamo nei mesi prossimi come si evolve la vicenda”.

Di seguito anche il post Twitter con il video del conduttore:

