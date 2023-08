Non si nascondono più Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. Anzi. Il cantante ha deciso di presentare la sua compagna alla madre…

Fanno sul serio Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. Dopo i tanti rumors delle scorse settimane, in questi giorni i due sono stati pizzicati insieme. La coppia è ormai uscita allo scoperto con diversi scatti di Diva e Donna che vede i piccioncini darsi baci, abbracci e tante altre attenzioni. Il cantante ha anche deciso di presentare la sua dolce metà a sua madre…

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti: è amore

Sebbene i due non abbiano ancora parlato rilasciando dichiarazioni in merito alla loro relazione, le foto recenti di Diva e Donna, ormai, non lasciano spazio ad interpretazioni.

Cesare e Giorgia fanno coppia fissa e confermano i rumors che li vedono impegnati da qualche settimana se non mese.

Gli scatti del settimanale vedono i due protagonisti pronti per un soggiorno in barca. Lei in canotta bianca e shorts, lui in maglietta e bermuda blu. La coppia è stata vista al porto di Maratea da cui la barca è partita per un’avventura romantica.

La giornalista e il cantante si sono scambiati tenerezze e abbracci che non sono sfuggiti ai paparazzi presenti.

Non solo. Pare proprio che la coppia abbia fatto anche uno step molto importante nella relazione. Cremonini ha deciso di presentare Giorgia a sua madre Carla. Dalle foto, infatti, si vede Cesare che sorride con sua madre davanti e la fidanzata accanto. “Cesare l’ha presentata ufficialmente alla mamma”, si legge tra le pagine del settimanale. Sempre Diva e Donne, poi, definisce questo momento di gioia tra i due ragazzi come “l’estate più bella”, a conferma di come le cose tra i due vadano davvero a gonfie vele.

A questo punto non resta che attendere qualche parola dai diretti interessati.

Di seguito anche il post Instagram del settimanale con le foto esclusive della coppia:

