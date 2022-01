Eros Ramazzotti vicino a Michelle Hunziker dopo l’addio a Trussardi: “Per lei ci sarò sempre”

Eros Ramazzotti ha smentito le ipotesi riguardanti un suo presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie Michelle Hunziker ma ha anche svelato i consigli che le avrebbe dato durante la sua crisi (sfociata poi in separazione) con Tomaso Trussardi.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Nessun ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: a precisarlo è stato il celebre cantante ed ex marito della showgirl svizzera che, sulle pagine di Oggi, ha anche sottolineato la sua vicinanza nei confronti della madre della sua primogenita (Aurora Ramazzotti) durante questo momento particolarmente delicato. Solo da qualche giorno infatti lei e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione dopo 10 anni d’amore.

“Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà. Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione. Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale”, ha confessato a Oggi Eros Ramazzotti. Lo stesso cantante ha anche rivelato di aver consigliato a Michelle di affidarsi al suo istruttore di arti marziali per incanalare lo stress e le energie negative che, senza dubbio, questo periodo potrebbe averle causato. Nel frattempo, secondo indiscrezioni, al fianco di Tomaso Trussardi potrebbe esserci già una nuova fiamma.