Tanti rumors ma ora ecco la verità: cosa è successo davvero tra Emma Marrone e Tony Effe. La cantante svela tutto.

Intervista a tuttotondo per Emma Marrone che su Radio Deejay ha avuto modo di scherzare su tanti argomenti, compresi quelli piuttosto privati e legati alla sua vita e alle sue relazioni intime. Al netto della battuta sugli ex diventata virale, spiccano anche le dichiarazioni su Tony Effe con cui si vociferava anche di un flirt dopo la collaborazione in ambito musicale.

Emma e Tony Effe: cosa è successo tra loro

Nelle scorse settimane e per diverso tempo, in tanti hanno avuto modo di vociferare sul presunto flirt tra Emma e Tony Effe. Una relazione che sarebbe nata dalla loro collaborazione e dopo l’exploit del brano di successo ‘Taxi sulla luna’ che li vede entrambi protagonisti.

Questo feeling ben visibile sul palco aveva dato adito a diverse chiacchiere ma ora, l’artista ed ex volto di Amici ha tenuto a fare delle precisazioni.

Come detto, nel corso della sua intervista per Radio DeeJay, la cantante pugliese ha detto: “Se ci ha provato? Un pochino sì. Non si dice, sono una signora”.

Incalzata dall’intervistatore che chiedeva di possibili avances verbali: “Mmm… sì. Ragazzi, non gliel’ho data. State sereni”, ha confessato la donna che ha chiuso ad ogni possibile rumors sul suo conto e su quello dell’altro artista.

Rivelazioni importanti quindi per la bella Marrone che come al solito ha stupito per la sua sincerità e grande spontaneità che ha colpito anche il suo intervistatore e tutti i vari utenti social che hanno poi rivisto l’intervista.

Di seguito anche il post su TikTok che riprende le parole dell’artista sul collega:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG