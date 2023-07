Solamente pochi giorni fa la foto di un bacio con Nadia Lanfranconi, ora Emanuele Filiberto smentisce tutto e replica. Anche se…

Un bacio ben documentato da Diva e Donna da parte di Emanuele Filiberto di Savoia a Nadia Lanfranconi sembrava aver messo fine ufficialmente al suo matrimonio con Clotilde Courau. Eppure le cose non starebbero esattamente così, almeno stando alle parole dell’uomo che rivendica le tempistiche di quelle foto e parla del suo matrimonio felice.

Emanuele Filiberto, il bacio con Nadia Lanfranconi e la replica

In occasione dell’uscita della docuserie ‘Il principe’ su Netflix, Filiberto ha parlato a Gente, le cui parole sono riprese da Fanpage e da Il Mattino, spiegando la sua verità in merito a quelle foto uscite ad inizio mese che lo vedono baciare un’altra donna e non sua moglie.

“Non ho nulla da dire. Sono felicemente sposato con Clotilde da quasi vent’anni e abbiamo due figlie meravigliose. E se proprio lo vuole sapere, sono anche fotografie vecchie di oltre un anno. Chissà perché sono uscite fuori proprio in questi giorni?”.

Insomma, a detta del Principe si tratta di qualcosa di vecchio ma proprio Gente ha voluto indagare sentendo Nadia Lanfranconi, la donna protagonista del bacio. In tale ottica, la cantante non ha, per la verità, confermato la versione dell’uomo: “Non so se riesco a parlarne adesso. È una situazione particolare. Ne devo parlare… con lui”.

Per la cronaca la Lanfranconi vive negli Stati Uniti dal 2007 e di professione è una musicista, cantautrice e attrice. Sul suo conto sappiamo che in passato aveva avuto una storia anche con Mel Gibson.

Staremo a vedere come si evolverà la vicenda e quali altri curiosi retroscena verranno a galla.

Di seguito anche quella che era stata la copertina di Diva e Donna con il titolo sul Principe:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG