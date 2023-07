Il padre Gianni ma anche il suo essere e la famiglia compresa la separazione dalla moglie: Marco Morandi si è raccontato a 360°.

Non solo il peso del suo cognome e il rapporto con il padre Gianni. Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Marco Morandi ha raccontato di essere in fase di separazione con la sua Sabrina Laganà, donna con cui ha avuto due figli e con la quale si era sposato nel 2012.

Marco Morandi e la separazione con la moglie Sabrina

Nel corso dell’intervista, Marco ha ammesso di non aver avuto un bel rapporto con il suo nome (e cognome): “Avere un cognome come Morandi non è stata un’agevolazione. Ho dovuto fare un percorso personale. Immagino succeda a tutti quelli nella mia condizione, perché il continuo confronto è inevitabile, c’è un pregiudizio costante. È capitato anche a me quando ho incontrato il figlio di un artista: lì ho capito tante cose, è stato utile”. E ancora: “Cambiare cognome? Forse l’ho pensato per un attimo”, ma “Il vero lavoro dovevo farlo su di me. L’analisi mi ha aiutato molto”.

Oltre alle parole sul padre, però, spazio anche alla sua di famiglia, costruita con Sabrina: “La relazione con Sabrina è cominciata nel ‘99 e ci siamo sposati nel 2012, quando erano già nati Jacopo, Leonardo e Tommaso. Ci siamo appena lasciati, siamo nel mezzo di una separazione molto civile, rispettosa e serena. Abbiamo costruito tanto insieme”.

Una versione confermata dalla stessa Laganà che sui social ha ripreso le parole di Marco: “Per quanto si cerchi di fare il tutto nel modo più civile e pacifico possibile, trattasi comunque della fine di una relazione lunga 23anni che porta dei down e delle angosce spesso difficili da gestire nel contesto di una vita che prosegue indipendentemente dal tuo dolore”.

E ancora: “Al netto di tutto ciò la nostra unione ha dato alla luce 3 forme splendide di umanità… Che restano la nostra priorità assoluta.. In questo intento non ci siamo mai persi. Adesso vediamo cosa ci aspetta. Confido sempre in quella luce infondo al tunnel. Bisogna amare la vita più della sua logica”.

Di seguito anche il post Instagram della donna con la risposta a quello che ormai è diventato il suo ex:

