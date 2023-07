Una giornata speciale che non poteva non essere celebrata con una dedica altrettanto magica. Ambra Angelini sorprende il fidanzato.

Ci sono andati, giustamente, con i piedi di piombo, ma adesso Ambra Angiolini e Andrea Bosca non si nascondono più e, anzi, si lasciano andare a dolcissime dichiarazioni d’amore. La conduttrice, infatti, nel giorno del compleanno del compagno, ha deciso di lanciarsi in una dedica bellissima.

Ambra Angiolini, la dolcissima dedica ad Andrea Bosca

Dopo aver fatto piccoli passetti per volta, da soli e poi in famiglia, sembra proprio che Ambra e Andrea Bosca ora facciano sul serio e che le cose vadano a gonfie vele.

Alla fine di marzo era stato proprio l’attore a sbilanciarsi dichiarando che nelle vita privata era “molto felice”.

Il chiaro riferimento era alla Angiolini che ha poi ricevuto anche una bella sorpresa per il compleanno celebrato ad aprile. Ora, è toccato all’uomo ricevere le attenzioni pubbliche della dolce metà che su Instagram ha voluto pubblicare una sua foto e sorprenderlo con parole davvero belle e ricche di sentimento.

“Con la pioggia o con il sole, sempre cielo sei. Auguri Andrè del mio cuore”. Queste le parole scelte con tanto di sottofondo musicale con le note del brano ‘Alta marea’ di Coez e Frah Quintale.

Insomma, non c’è dubbio che l’amore tra i due stia andando a gonfie vele e anche dando uno sguardo ai rispettivi profili social, sebbene non ci siano tante foto tra loro, è chiaro come entrambi siano molto felici.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della conduttrice in vacanza:

