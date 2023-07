Scatenata sui social Antonella Fiordelisi che ha deciso di trasformarsi in professoressa di latino. I suoi video sono già virali.

Dopo la tempesta con la fine della storia con Edoardo Donnamaria, per Antonella Fiordelisi sembra essere tornato il sereno. Impegnatissima per lavoro, la giovane influencer ha trovato il tempo anche per un cambio di lavoro e trasformarsi in “professoressa” di latino…

Antonella Fiordelisi diventa prof di latino

Come detto, la Fiordelisi ha deciso di iniziare un nuovo format sul suo canale TikTok dove veste, nello stesso tempo, i panni di studentessa ma anche di professoressa di latino.

La ragazza aveva sottolineato in passato al GF Vip la sua abilita nel latino rispondendo, spesso, con delle massime proprio con tale lingua. All’epoca era persino stata chiamata “doc” dai suoi compagni di reality proprio per questa ragione.

E allora eccola che adesso ha optato per questo cambio di panni – sicuramente con grande autoironia – impartendo delle lezioni speciali.

Il primo video è arrivato ieri e il secondo oggi e pare aver già ricevuto grande assenso in termini di like e commenti. Sono moltissimi, infatti, i fan di TikTok che hanno commentato apprezzando questo lato ironico della ragazza. Vedremo se continuerà a stupire. Un’idea simpatica e che le porterà senza dubbio altra visibilità visti anche i numeri ottenuti dai primi due filmati, rispettivamente oltre 90 mila visualizazzioni per il primo e oltre 20 mila per il secondo.

Di seguito anche i primi due post su TikTok con la trasformazione della bella Antonella:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG