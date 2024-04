Momento di leggerezza per Elisabetta Gregoraci che sui social “si è sposata” durante un viaggio di piacere con Giulio Fratini…

Viaggio di relax per Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. La coppia, spesso molto chiacchierata, ha deciso di concedersi alcune ore di libertà e intimità anche se, alla fine, tra una storia social e l’altra, la vacanza è diventata piuttosto social. Anche per via di una particolare gag durante la quale la conduttrice “si è sposata”.

Elisabetta Gregoraci “sposa” in Marocco con Fratini

In queste ore, la Gregoraci ha deciso di lasciarsi alle spalle le brutte notizie dell’ultimo periodo e cercare la gioia in Marocco, insieme al compagno Giulio Fratini.

La coppia si è mostrata su Instagram in modo molto spensierato. La conduttrice, in particolare, ha fatto vedere alcune esperienza locali vissute.

Tra queste, oltre a quella del trucco, anche una molto speciale. “Io che mi faccio fare di tutto ma poi mi pento”, ha scritto.

Successivamente, anche un altro piccolo simil tatuaggio sul viso, con delle linee sottili su mento e fronte. L’uomo che gliele stava facendo ha detto: “Ecco, ora sei sposata”.

Con grande ironia, e un pizzico di imbarazzo, la bella Eli ha scherzato: “Ah, così sono sposata. Fantastico”. Il tutto sotto gli occhi attenti del fidanzato Giulio che stava filmando la scena a ridendo…

Il momento difficile

Il viaggio in Marocco è stato un modo, per la Gregoraci, di mettersi alle spalle dei giorni molto difficili. Infatti, nelle scorse ore, la donna aveva spiegato di aver perso una persona a lei molto cara anche se non aveva dato particolari dettagli sul lutto subito.

La conduttrice aveva spiegato che si trattava di un modo per rispettare la volontà della famiglia e, anche per questo, non sappiamo se la bella Eli abbia perso un membro del nucleo familiare o un amico.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG