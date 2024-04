Continuano le emozioni nella scuola di Amici dove dopo l’ultima sfida tra cantanti ha visto una classifica finale a sorpresa…

La scuola di Amici procede con lezioni e prove in vista delle prossime puntate del Serale. Nel corso degli ultimi daytime del programma i cantanti sono stati chiamati in causa per una sfida al televoto che ha dato un esito davvero inatteso. A vincere, infatti, è stata Sarah…

Amici, Sarah vince la classifica al televoto

Nelle scorse ore, nel corso del daytime di Amici, i ragazzi, in particolare i cantanti, sono stati chiamati a sfidarsi venendo giudicati dal televoto. Per l’occasione hanno preso parte alla gara Petit, Mida, Martina e Sarah mentre Holden è stato esentato in quanto indietro con la preparazione di alcuni brani.

Dopo essersi esibiti, con grande gioia, i ragazzi hanno aspettato l’esito della sfida. A vincere al televoto, come anticipato, è stata Sarah che ha ottenuto addirittura il 36% delle preferenze.

Si tratta di un risultato a sorpresa visto che, in tanti, si aspettavano, invece, uno tra Petit e Mida davanti a tutti. I due ragazzi, invece, si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo con il 29% e il 22%. Fanalino di coda Martina con il 13%.

Di seguito anche il post su X del programma con la classifica dei cantanti:

Le reazioni in casa e sul web

Una volta arrivato il giudizio del televoto, Sarah è rimasta molto sorpresa. “Nooo, davvero. Non me l’aspettavo. Sono molto contenta”, ha detto in modo decisamente imbarazzato e palesemente sorpreso.

Anche i compagni sono sembrati sorpresi ma felici per la giovane compagna di scuola.

Sul web sono state moltissime le reazioni con diversi sostenitori della ragazza che hanno detto: “Finalmente Saretta vince. Se lo merita”, “Il pubblico sta aprendo gli occhi”, ha detto qualche altro.

