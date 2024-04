Botta e risposta a distanza tra Antonella Clerici e Daniela Martani riguardo le esperienze intime… sotto le coperte.

Argomento molto particolare, quello affrontato in queste ore da Daniela Martani che ha voluto replicare, non si capisce bene per quale ragione, ad Antonella Clerici e ad alcune sue parole a Belve riguardo i rapporti intimi con gli uomini che sono soliti avere un’alimentazione vegana.

Antonella Clerici e la replica di Daniela Martani

Parlando nelle sue stories Instagram, la Martani ha chiamato in causa, come detto, la Clerici e la sua recente intervista a Belve: “Antonella Clerici ha affermato a Belve che i vegani sono noiosi a letto e poco virili. Ma dove ha letto appunto queste banalità? Antonellona ma lo hai mai provato un vegano? Io si e ti racconto la mia esperienza”.

Rivolgendosi poi direttamente alla conduttrice, l’ex gieffina ha aggiunto: “Ti prego, dai. Quest’affermazione alla tua età. Ancora con questi stereotipi banali che i vegani sono noiosi perché non mangiano la carne… Dove l’hai letta questa roba? Ma l’hai mai provato un vegano?. “Io l’ho provato un vegano. E’ stata la mia ultima passione sessuale”, ha detto prima di entrare nei dettagli.

L’esperienza della Martani

La Martani ha voluto mettersi in gioco per cercare di “smentire” quanto affermato dalla Clerici: “Io non parlo mai delle mie passioni sessuali perché in realtà io non faccio sesso senza sentimento, quindi mi interessa poco. Però l’ultima persona da cui sono stata molto molto presa, un vegano, ti assicuro che i numeri a letto li faceva”, ha svelato la donna.

“Ti assicuro – ha aggiunto rivolgendosi alla presentatrice Rai – che le misure erano perfette, ti assicuro che altro che missionario… mi ha fatto vedere le stelle. I vegani non sono noiosi affatto, i vegani sono molto virili, i vegani funzionano molto meglio a livello sessuale perché l’alimentazione aiuta a far circolare il sangue in maniera ottimale e quindi arriva perfetto anche lì dove deve arrivare”.

Di seguito anche un recente post Instagram relativo all’intervista della conduttrice a Belve:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG