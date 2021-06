Elisabetta Gregoraci: “Il mio cuore batte per mio figlio Nathan Falco”

Elisabetta Gregoraci, intervistata dal settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha rivelato, per la prima volta, di essere al settimo cielo per l’affetto enorme ricevuto dai fan dopo la partecipazione al ‘Grande Fratello Vip 5‘:

È stata un’esperienza impegnativa, sono stati mesi intensi […]. Quando ho accettato pensavo di essere già conosciuta dal pubblico per il mio lavoro in tv e al cinema, non pensavo che sarebbe cambiato molto, invece c’è stato un effetto pazzesco, mi sento molto amata. […] Da dicembre da quando sono uscita dalla casa ricevo qualsiasi tipo di regalo, dai biscotti alle tazze personalizzate […], e poi mi scrivono che gli sono scoppiata nel cuore, che rallegro le loro giornate […].

La showgirl calabrese, che presto tornerà in tv con una nuova stagione di ‘Battiti live’ su Italia 1, in questi mesi, si è riavvicinata all’ex marito Flavio Briatore:

In realtà con Flavio ho sempre avuto un buon rapporto. Abbiamo litigato per stupidaggini, possiamo discutere ma poi ci ritroviamo. E qualche mese lontano da casa ha fatto bene perché abbiamo sentito la mancanza l’uno dell’altra e ci ha fatto ritrovare.

La conduttrice, infine, ha smentito, una volta per tutte, i gossip sulla sua vita privata che la vorrebbero legata sentimentalmente ad un altro uomo: