Fedez contro il Vaticano in difesa del Ddl Zan: “Siamo uno Stato laico” (video)

Nelle scorse ore, sta facendo discutere l’opinione pubblica, la dura presa di posizione del Vaticano, che, attraverso una nota del Segretario per i rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher, ha richiesto, in maniera formale, al governo italiano, di bloccare il Ddl Zan, che violerebbe il Concordato tra Stato e Chiesa.

Fedez, attraverso una serie di Instagram Stories, ha voluto far sentire la propria voce:

Se non avete letto l’ultima di oggi, ve la riassumo io. Il Vaticano ha detto all’Italia, che se approvate il DDL Zan, state violando il concordato tra Vaticano e Italia. Ma chi c…o ha concordato il concordato? Ma non avevamo concordato amici del Vaticano, che ci davate delle tasse arretrate sugli immobili? Stimati dall’Unione Europea in cinque miliardi? Magari dateci quei soldi che facciamo ripartire il paese, e poi venite a rompere le palle sulle leggi italiane. No?