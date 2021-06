Elisabetta Gregoraci ricorda mamma Melina a dieci anni dalla morte: “Mi manchi”

Oggi, martedì 29 giugno 2021, è un giorno triste per Elisabetta Gregoraci. La showgirl, alla guida della nuova edizione di ‘Battiti Live’, prossimamente in onda su Italia 1, ha ricordato mamma Melina, morta, dieci anni fa, per un tumore al seno.

Sui social, la conduttrice ha rivolto un dolce messaggio all’amatissima madre che, per poco tempo, è riuscita a godersi le gioie di nonna del piccolo Nathan Falco, frutto dell’amore della figlia con Flavio Briatore:

Anche la sorella Marzia ha dedicato un post su Instagram a colei che tuttora occupa un posto assai importante nella sua vita:

Risale ad un anno fa, un post della Gregoraci per la mamma, in occasione di quello che sarebbe dovuto essere il suo sessantunesimo compleanno:

Te ne sei andata via giovane giovanissima troppo in fretta .. sono già’ da nove anni che festeggiamo il tuo compleanno lontane ma vicinissime , legate nel cuore e nell’ anima , si perché tu sei sempre accanto a me… a noi… Ci manchi immensamente a Me a Marzia a Papà Gabry Ginevra e Nathan che tra pochi giorni compirà 10 anni e il tuo più grande desiderio era stare con lui… il dolore nel non poterlo crescere era più forte della tua malattia… vorrei avere un pizzico della tua immensa generosità e altruismo, e spero che ovunque tu sia, ti stiano festeggiando al meglio come meriti… mammina mia non abbandonarci mai abbiamo bisogno sempre della tua guida pensaci e prega per tutti noi ci manchi tanto… .. ti amo la tua Eli