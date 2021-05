Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi hanno litigato. A riportarlo il portale Gossipetv. Le due stavano condividendo il set in vista di un progetto legato a Mediaset che andrà in onda nei prossimi mesi.

Ma qual è il motivo che ha portato la conduttrice di Battiti Live (in onda questa estate su Italia 1) e la schermitrice? La seconda si sarebbe scambiata dei like su Instagram con Flavio Briatore, suo ex marito e padre di loro figlio, Nathan Falco. La Gregoraci quindi avrebbe interpretato il gesto come uno scambio di attenzioni dell’imprenditore nei confronti della ventitreenne sportiva.

La Fiordelisi intanto, dopo una prima dichiarazione sui social (“Delusa, amareggiata, schifata, inc…a nera, non so nemmeno come spiegare quel che mi è successo”), si è lasciata andare ad uno sfogo molto forte su Instagram:

“Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi… violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro. Perché su Instagram e in TV fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi?”.

Infine, la ragazza ha scritto:

“Tanto il karma esiste…per tutte le cose che ho dovuto subire oggi, e meno male che c’erano anche testimoni”.

La Gregoraci, interrogata da un follower, ha negato la faccenda. Di quest’ultima si è parlato negli ultimi mesi per via di una presunta love story con il pilota Stefano Coletti, ma la presentatrice per anni al timone di Made in Sud ha smentito. La Gregoraci sostiene che con l’uomo sono solo molto amici

Antonella Fiordelisi invece è stata la fidanzata dell’ex volto di Uomini e Donne Francesco Chiofalo. Successivamente, sui giornali rosa si è parlato di una relazione con il modello veronese Akash, partecipante tra le altre cose di Ballando con Le Stelle e dell’Isola dei Famosi 2021.

Foto: account Instagram Elisabetta Gregoraci