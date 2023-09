Ha fatto spaventare i fan Elettra Lamborghini che sui social ha raccontato di avere un problema alle braccia. Le parole.

Nelle scorse ore un presunto diverbio con Maglioglio, ora Elettra Lamborghini torna a far parlare di sé per una problematica alle braccia che l’ha portata a dover utilizzare meno del solito il cellulare. Attraverso una storia su Instagram, la giovane ha spiegato esattamente cosa le sia capitato.

Elettra Lamborghini e il problema alle braccia

Questa mattina la bella Elettra ha spaventato un po’ i suoi fan. Per fortuna, a quanto pare, non si tratta di nulla di così grave ma al momento della pubblicazione della sua storia su Instagram, un pizzico di apprensione, va detto, c’era stata da parte dei suoi seguagi.

“Amici, buongiorno, ho la tendinite a entrambe le braccia, ecco perché non rispondo al cellulare (cosa che già, normalmente, non faccio)”, ha spiegato la cantante ed ereditiera. “Volevo dirvi che è per questo che sto limitando l’uso del telefono”.

Come anticipato, per fortuna, le condizioni fisiche della ragazza non sembrano gravi. Infatti, nelle storie successive l’artista ha spiegato di essere carica per le ultime tappe del suoi tour con l’appuntamento di queste ore a Campanedda, in Sardegna.

Tra le varie stories, però, va detto che la stessa cantante ha voluto sfogare anche un pensiero non troppo felice forse “a causa del ciclo” che le rende nervosa. La Lamborghini se l’è presa un po’ per certe “cattiverie” che ha letto, non obbligatoriamente sul suo conto, e ha anche analizzato “l’andamento del mondo” spiegando di essere, spesso, molto amareggiata per alcune situazioni e per come vadano le cose in certi momenti.

Insomma, ha tanti pensieri la bella ereditiera ma siamo sicuri che molto presto tornerà ad incantare col suo sorriso.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG