Una giornata dedicata ai bambini del Gaslini: Ambra Angiolini e sua figlia Jolanda protagoniste di una bellissima iniziativa.

Cenerentola, Jasmine e Spiderman insieme per una giusta causa. La mattinata di Ambra Angiolini e sua figlia Jolanda Renga, insieme a Mattia Villardita, è stata all’insegna del sorriso. Sì, quello che hanno voluto portare ai bambini dell’ospedale Gaslini di Genova. I tre hanno trascorso una giornata nell’istituto ligure vestiti in maschera portando felicità e un momento di leggerezza a chi ne aveva bisogno.

Il gesto di Ambra Angiolini e Jolanda Renga

“Arrivi qui pensando di regalare un sorriso,un giocattolo,un abbraccio ma quando vai via scopri che, in realtà, il regalo l’hanno fatto loro a te che torni a casa con il cuore pieno”, sono queste alcune delle parole di Villardita, noto per essere Spiderman e per le sue apparizioni proprio nei vari ospedali, sui social.

“Con queste semplici parole Jolanda Renga ha espresso perfettamente quello che un volontario ospedaliero si porta a casa dopo un giornata trascorsa con i pazienti e le loro famiglie: il cuore pieno di gioia, la testa invasa da emozioni e ricordi che ogni volta trasformi in insegnamenti di vita”, ha continuato l’uomo sottolineando quindi che la prima frase apparteneva, in realtà alla figlia della Angiolini.

“Grazie Ambra Angiolini per la splendida chiacchierata in radio, per avermi accompagnato in questa missione spendendo parole di conforto e abbracci ai pazienti e genitori che hanno bisogno di questi gesti come una medicina dell’anima, quell’anima, che tu stessa hai sentito spesso violata del mostro chiamato bulimia, che ti ha accompagnata per tanto tempo, che hai saputo trasformare e farne diventare un’esperienza di forza in grado di aiutare concretamente chi oggi ha più bisogno di ascolto e compassione”.

E infine: “Grazie Ambra. Grazie Jolanda. Grazie Ospedale Gaslini. Grazie a tutti i medici, infermieri, oss e tutto lo staff ospedaliero che tutti i giorni è in prima linea per fare del proprio meglio in una battaglia che alle volte sembra infinita. Il vostro amichevole Cav. Matti di quartiere”.

Una giornata unica che sicuramente nessuno dimenticherà…

Di seguito anche il post Instagram di Mattia Villardita con le immagini della giornata:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG