Torna ad Amici Anna Pettinelli. Dopo un anno di assenza rieccola nel programma di Canale 5 grazie alle parole di Maria De Filippi…

Ci sarà di nuovo anche Anna Pettinelli tra i professori di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che da anni è pezzo cardine della programmazione di Mediaset. A parlare del suo ritorno, dopo un anno di assenza, la stessa conduttrice e speaker radiofonica intervistata da Tag24 in occasione del Festival di Venezia e del Premio Starlight.

Anna Pettinelli ad Amici: le parole di Maria De Filippi per convincerla

La Pettinelli non ha nascosto nulla riguardo il suo ritorno nel programma Mediaset. Anzi. La donna ha sottolineato come Maria De Filippi l’abbia convinta a prendere parte alla nuova edizione del talent show.

“Maria De Filippi me lo ha chiesto come è nel suo stile, rendendo tutto molto semplice. Mi ha detto: ‘Anna, torni’. Basta, non c’erano punti di domanda”, ha detto la donna. “Quindi è stato bello ricevere la telefonata di Maria e dire ‘siamo ancora una squadra’”.

Sempre molto diretta nel suo modo di porsi, la brava Anna ha parlato anche del Festival di Venezia. In questo caso la donna ha ammesso: “Venezia mi sembra un po’ ‘moscia’ per la verità. Lo sciopero degli attori di Hollywood ha fatto segnare assenze importanti, ma anche dal punto di vista della gente intorno al festival vedo meno interesse”.

Un interesse che, invece, tornando ad Amici, potrebbe essere di nuovo elevato anche grazie al ritorno della donna sempre molto scoppiettante nel suo approccio. A questo punto non resta che attendere l’inizio del talent per godersi lo spettacolo, degli allievi ma anche degli stessi professori. Anna inclusa.

Di seguito un recente post Instagram della donna con la sua apparizione a Venezia per il premio Starlight:

